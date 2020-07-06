РИАМО - 6 июл. Постоянно обновляемый электронный реестр избирателей необходимо создать в Москве, чтобы проводить дистанционное голосование, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Если электронное голосование будет развиваться, необходимо подкрутить и улучшить. <...> С учетом того, что данные (граждан - ред.) в различных системах обновляются с разной скоростью, нужно, чтобы был электронный реестр избирателей, который актуализируется ежемесячно», - сказал Костырко.

Он отметил, что из-за неактуальности данных пришлось отклонить тысячи заявлений на участие в электронном голосовании по Конституции.

Ранее москвичи смогли проголосовать онлайн по поправкам в Конституцию РФ. Голосования проходило с 25 по 30 июня.