РИАМО - 6 июл. Фотовыставка портретов среднего медицинского персонала, который наравне с врачами боролся с новой коронавирусной инфекцией, открылась в Центральной городской больнице подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Фотовыставка, посвященная среднему медицинскому персоналу, который наравне с докторами боролся с новой коронавирусной инфекцией, открылась в Центральной городской больнице Реутова. На стендах представлены снимки всех тех, кто в период пандемии оказался на передовой борьбы с вирусом. Это как молодые специалисты - энергичные, инициативные и полные сил, так и опытные - костяк «медицинского братства», - говорится в сообщении.

Как отметила старшая медсестра неврологического отделения Галина Кудрявцева, которая в период пандемии работала во втором инфекционном отделении терапевтического стационара, медработники искренне радовались за каждого выздоровевшего пациента.

«Всегда радостно, когда человек выздоравливает. Радостно провожать его домой к родным и близким. Было тяжело, но мы держались. Сейчас долечиваем и выписываем из инфекционного отделения последних пациентов», - рассказала медсестра.

Кудрявцева трудится в ЦГКБ Реутова с 1997 года. По ее словам, невероятно приятно оказаться на почетном стенде. Ранее в ЦГКБ Реутова прошла выставка, посвященная врачам.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.

«Общественная палата должна выступить с инициативой выделить московских врачей, медработников, включая водителей скорой помощи, всех, кто боролся и борется с коронавирусом. Выделить статус медицинского работника. <...> Предлагаю подумать», - сказал Венедиктов.

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.