РИАМО - 6 июл. Электронное голосование и голосование на участках должны проходить в разное время, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Мы считаем целесообразным в дальнейшем использовать практику разделения электронного и традиционной формы голосования по времени», - сказал Костырко.

Он отметил, что это позволит не допустить пересечения списков.

«Нужно работу с членами комиссий по тому, как они должны работать со списками, исключенных по «Мобильному избирателю». По электронному голосованию другая ситуация. Нужно, чтобы комиссии правильно работала с этими списками», - заключил Костырко.

С 25 июня по 1 июля в РФ прошло голосование по поправкам в Конституции. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в онлайн-формате.