РИАМО - 6 июл. Около 90 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию были отклонены в Москве в связи с неактуальностью данных, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Напомню, что 89 тысяч заявлений, чтобы стать электронным избирателем, мы отклонили», - сказал Костырко.

Он отметил, что львиная доля из них связана с неактуальностью данных граждан в системах.