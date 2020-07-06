РИАМО - 6 июл. Около 90 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию были отклонены в Москве в связи с неактуальностью данных, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
«Напомню, что 89 тысяч заявлений, чтобы стать электронным избирателем, мы отклонили», - сказал Костырко.
Он отметил, что львиная доля из них связана с неактуальностью данных граждан в системах.
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