РИАМО - 6 июл. Принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году москвичи смогут в формате онлайн-голосования, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

«На территории города Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование. Например, уже в 2021 году там плановые выборы депутатов Госдумы, обязательно. Второе, о чем сказал законодатель, по решению ЦИК могут дополнительно определяться случаи и порядок электронного голосования. То есть, есть сейчас нормативная основа, чтобы двигаться дальше», - сказала Гришина.

Он отметила, что во многих регионах от граждан исходит интерес к электронному голосованию. Чтобы реализовать возможность онлайн-голосования во всех регионах, нужно выражать единую систему и подобрать единые подходы и стандарты.

Ранее в Москве и Нижегородской области голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло не только на участках, но и в электронном формате.