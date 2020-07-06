РИАМО - 6 июл. Около 15% москвичей, которые приняли участие в электронном голосованиипо поправкам к Конституции, голосовали впервые, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«Из тех, кто проголосовал электронно, <...> 15% голосовали в первый раз. То есть вообще раньше не голосовали. Такая хорошая цифра», - сказал Венедиктов в ходе заседания Общественной палаты Москвы.

Он отметил, что всего электронным голосованием воспользовались около 964 тысяч человек.