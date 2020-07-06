Детские сады после карантина: правила работы в Московском регионе

1

С 6 июля жизнь подмосковных дошколят и их родителей возвращается в нормальное русло. Спустя две недели вслед за столицей в Московской области отменили режим дежурных групп и открыли детские сады для всех детей.

Сады будут работать в соответствии со стандартом, который предусматривает обязательную полную дезинфекцию учреждения с применением специальных средств, обработку вытяжек, воздуховодов. Генеральная уборка будет проводиться до и после прихода детей, плюс постоянная дезинфекция, протирание поверхностей, ручек. В течение дня в детсадах будут работать очистители воздуха.

В Москве также создан электронный механизм, благодаря которому медицинские учреждения автоматически уведомляют каждое образовательное учреждение о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в детский сад.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>