Детские сады после карантина: правила работы в Московском регионе

Меры предосторожности
С 6 июля жизнь подмосковных дошколят и их родителей возвращается в нормальное русло. Спустя две недели вслед за столицей в Московской области отменили режим дежурных групп и открыли детские сады для всех детей.
Сады будут работать в соответствии со стандартом, который предусматривает обязательную полную дезинфекцию учреждения с применением специальных средств, обработку вытяжек, воздуховодов. Генеральная уборка будет проводиться до и после прихода детей, плюс постоянная дезинфекция, протирание поверхностей, ручек. В течение дня в детсадах будут работать очистители воздуха.
В Москве также создан электронный механизм, благодаря которому медицинские учреждения автоматически уведомляют каждое образовательное учреждение о тех детях, которые должны находиться на карантине, чтобы исключить их приход в детский сад.
Кто должен носить маску
Масочный режим в детсадах действует только для педагогов и родителей, которые приводят своих детей. На территории сада детям маски не нужны.
Приводя утром детей и забирая их вечером, родители не должны толпиться у ворот и в помещениях. Специально для посетителей на территории детсадов нанесена разметка, позволяющая соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
В Москве для недопущения пересечения детей из разных групп в детских садах введен особый режим прихода родителей. С каждым родителем подписывают индивидуальный график привода ребенка в детский сад и устанавливают период, в который его должны забрать.
Где взять справку
Для того, чтобы ребенок продолжил обучение в дошкольном учреждении Московской области после самоизоляции, ему понадобится медицинская справка. Идти в поликлинику за ней не нужно – министерство образования Подмосковья организовало процедуру выдачи медицинских справок в детском саду, без похода в поликлинику. В детские сады в день выхода детей будут приглашены медицинские работники, которые осмотрят ребенка и, если все хорошо, выдадут родителю необходимую справку.
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Нужно ли тестировать ребенка на COVID-19
Тестировать ребенка на коронавирус не требуется. Однако тесты в Москве и Подмосковье будут регулярно проходить воспитатели и все работники детского сада, контактирующие с детьми.
Все сотрудники детского сада с отрицательными результатами теста на коронавирус уже допущены к работе. Впоследствии тесты на COVID-19 будут проходить каждые две недели 10% работников каждого детского сада. Все анализы проводятся за счет бюджета Москвы и Московской области.
Если ребенок заболел
Заболевших детей будут отсеивать в детских садах «утренние фильтры». Каждое утро детям будут измерять температуру и осматривать на наличие насморка, кашля, других катаральных явлений. Отныне даже слегка повышенная температура, конъюнктивит или красноватое горло являются противопоказаниями для посещения сада.
Кроме того, в группе детям будут повторно измерять температуру. Если ребенок «затемпературил» в течение дня, его изолируют в отдельном помещении и вызовут родителей.
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Что будет с утренниками и прогулками
Теперь совместное пребывание детей из разных детсадовских групп в одном помещении будет исключено. Утренники и праздники в детсадах проводиться будут, но для каждой группы отдельно.
На игровых площадках дети из разных групп также не будут пересекаться. При этом занятия на открытом воздухе постараются сделать как можно более длительными.
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