РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Лечащие врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление девочке, которая пострадала от паления мусора в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина навестила маленькую пациентку в Красногорской городской больнице №1 в понедельник. Она узнала о состоянии девочки, пообщалась с ее лечащими врачами.

«Состояние ребенка удовлетворительное. Прогноз благоприятный. Специализированная реабилитация, двигательная терапия не требуется», - сообщил заведующий отделением Красногорской городской больницы №1 Дмитрий Кудрявцев.

По его словам, через три-четыре месяца маленькой пациентке нужно будет сделать контрольную КТ головы.

«Мы на постоянном контакте с нашими врачами. Сегодня пообщались с ее мамой, она дежурит у дочки круглые сутки. Видим, что девочка быстро идет на поправку, смотрит мультфильмы, разговаривает и играет», - отметила Хаймурзина.

Она поблагодарила медиков за своевременную квалифицированную помощь, оказанную малышке.

Вечером 1 июля в микрорайоне Изумрудные холмы возле дома 5 по Бульвару Космонавтов из окна высоко расположенного этажа выбросили пакет с мусором. В пакете была бутылка, которая попала в голову четырехлетней девочке.