РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 100 кубометров отходов, сообщила на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник начальник отдела управления благоустройства администрации городского округа Анна Кожемякина.

«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 96 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 100 кубометров мусора», – сказала Кожемякина.

По ее словам, сейчас ведутся работы по покосу газонов, продолжаются работы по ямочному ремонту, опилено девять деревьев.