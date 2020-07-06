РИАМО - 6 июл. Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность обмена электронными документами между работодателями и сотрудниками на портале «Госуслуги», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Соответствующее поручение глава страны дал правительству РФ по итогам совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи», — отмечается в материале.

Ранее глава России распорядился проработать вопрос о создании единой информационной платформы для поиска работы до 1 июля.

Лидер государства отмечал, что с начала пандемии Covid-19 уровень безработицы вырос немного и составил чуть более 6%.