РИАМО - 6 июл. Сотрудники ФСБ изъяли 55 килограммов наркотиков, которые собирались распространить для продажи в 12 регионах РФ, сообщает Федеральное агенство новостей.

«Проведена операция по <…> ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения»,- говорится в сообщении.

Наркотики собирались распространять в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

Правоохранители задержали группу наркоторговцев. Все они русские.

Место задержания неизвестно.