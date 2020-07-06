РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. На прошедшей неделе 22 единицы спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, более 50 кубометров смета убрали с дорог округа, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу начальник управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Валерий Подлозный.

«Содержание улично-дорожной сети осуществляли 85 сотрудников подрядных организаций, были задействованы 22 единицы спецтехники. В рамках летнего содержания проводились работы по уборке пешеходных переходов, мусора с общественных остановок и заездных карманов. Проведена работа по опиловке упавших деревьев», – сказал Подлозный.

В течение прошлой недели было убрано 55 кубометров смета. Всего за неделю устранено ям общей площадью 226 квадратных метров.