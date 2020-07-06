РИАМО - 6 июл. Щелково и Химки лидируют в Подмосковье по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено 31 случай и 19 случаев инфицирования соответственно, в регионе за сутки выявили 292 случая Covid-19, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-19.

16 новых случаев за сутки выявили в Серпухове, 15 – в Красногорске, 14 – в Сергиево-Посадском округе, 12 – в Орехово-Зуевском округе и Балашихе, 11 – в Домодедове и Подольске, девять – в Солнечногорске, Пушкинском округе.

По восемь новых случаев – в Наро-Фоминском округе, семь – в Павловском Посаде, шесть – в Истре, Кашире, Королеве, Люберцах, Одинцовском округе, Протвине, Шаховской, по пять – в Воскресенске, Чехове, Егорьевске, Ивантеевке, Реутове, по четыре – в Богородском, Коломенском и Раменском округах, Лобне и Электростали.

По три случая инфицирования за сутки – в Клину и Озерах, по два – в Волоколамске, Жуковском и Лосино-Петровском округах, Лотошине, Лыткарине, Мытищах, Рузском округе, Шатуре и Фрязине, по одному – в Дзержинском, Котельниках, Зарайске, Дубне, Ленинском округе, Луховицах и Электрогорске.

Ни одного случая коронавируса за сутки – в Бронницах, Власихе, Дмитровском округе, Долгопрудном, Звездном городке, Красноармейске, Можайске, Молодежном, Пущине, Рошале, Серебрянных Прудах, Ступине, Талдоме и Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 59 345 случаев заражения Covid-2019. Скончались 959 человек. Выздоровели и выписались 38 793 человека.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.