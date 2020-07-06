РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за июнь составил 99%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа заместитель руководителя МособлЕИРЦ в муниципалитете Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за ЖКХ за июнь составил 99%. ЕПД за июнь доставлены в УК в срок, согласно договорным отношениям. Клиентские офисы возобновили очное обслуживание клиентов», - сказала Мотыль.

Она добавила, средний сбор текущих платежей составил порядка 80%.