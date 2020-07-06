РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. За прошедшие сутки в городском округе Щелково выявили 31 случай коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете зафиксировали 1 450 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
За минувшие сутки в Московской области выявили 292 случая заболевания.
«В Щелкове за прошедшие сутки выявили 31 случай Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 450 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Подмосковье подтверждено 59 345 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 959 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 38 793 человека.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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