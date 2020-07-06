РИАМО - 6 июл. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что в три раза меньше, чем месяц назад, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Москве.
Месяц назад выявили 1992 случая Covid-19. За неделю количество новых случаев инфицирования сократилось на 12,4%. Ежесуточное число случаев инфекции уже шесть дней держится на низком уровне – около 600.
Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.
За весь период пандемии в Москве выявили 157 652 случая заражения коронавирусной инфекцией, Covid-19 победили 157 652 пациента, скончались 3 975 человек.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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