РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Пожарные Люберец 62 раза выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 62 выезда. Участвовали в тушении 10 пожаров, два из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он отметил, что один пожар произошел на улице Каштановая, дом 4. В результате пожара пострадавших нет.