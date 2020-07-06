РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июл. В Домодедове за сутки выявили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1 769 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 292 случая заболевания коронавирусом.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 59 345 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 959 человек. Выздоровели и выписались 38 793 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1769», - говорится в сообщении.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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