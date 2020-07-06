РИАМО - 6 июл. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии зарегистрировано 225 545 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом.
Также за последние сутки в столице от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в городе Covid-19 победили 157 652 пациента.
За сутки скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период умерли 3 975 человек.
В России за сутки зафиксировали 6 611 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 687 862 случаев инфицирования, скончались 10 296 пациентов, вылечились 454 329 человек.
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6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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