РИАМО - 6 июл. За минувшие сутки в Московской области выявили 292 случая коронавирусной инфекции, за весь период в регионе выявили более 59 тысяч случаев заражения, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.
В Московской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса: открылись парки для прогулок, отменили цифровые пропуска, открылись МФЦ и ЗАГСы, начал работать каршеринг, возобновили работу веранды летних кафе и ресторанов, непродуктовые магазины, спортзалы, фитнес-центры и так далее.
Однако сохраняется запрет на массовые мероприятия, а также для профилактики инфекции в общественных местах региона нужно носить маски.
В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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