РИАМО - 6 июл. В середине текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается понижение температуры и кратковременные дожди, но уже к выходным температура снова поднимется, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Сегодня-завтра будет очень жарко, в пределах 28-30 градусов. Но, если сегодня без осадков, то уже завтра вечером пройдут кратковременные дожди. В среду температура понизится примерно до 25 градусов. В четверг температура будет уже не выше 19-21», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в конце недели температура начнет постепенно повышаться. К выходным в регионе температура установится на отметке 23-25 градусов. При этом остается высокая вероятность кратковременных дождей.

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