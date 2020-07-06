РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» приступили к обрезке кустарника на Серпуховской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» в течение всего летнего периода в микрорайоне Климовск продолжают плановую обрезку кустарника на придомовых территориях многоквартирных домов. В частности, ведется обрезка у жилых домов по улице Серпуховской», - говорится в сообщении.

Также сотрудниками управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» были проведены ремонтные работы по замене труб в тепловой камере на проспекте 50 лет Октября, дом 20.