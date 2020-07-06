РИАМО - 6 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о штрафе в размере более 200 тысяч рублей в отношении компании «АбриКом», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее по результатам анализа материалов, представленных ПАО «Россети», в отношении компаний «Электронприбор» и «АбриКом» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«По результатам рассмотрения дела управление признало общество нарушившим антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», - говорится в сообщении.

Компания «АбриКом» не согласилась с указанным постановление и обратилась в суд. Однако суд подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.