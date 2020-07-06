«По данным Российского книжного союза (РКС), ни одна из компаний отрасли не смогла получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Денег остро не хватает, признают книготорговцы и издатели. Восстановление спроса, по их мнению, займет от полугода до трех лет», - отмечается в публикации.