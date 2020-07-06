РИАМО - 6 июл. Книжным магазинам в России официально разрешили открыться с 1 июня, но 40% из них остаются закрытыми, сети терпят миллиарды рублей убытков, пишет газета «Известия».
«По данным Российского книжного союза (РКС), ни одна из компаний отрасли не смогла получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Денег остро не хватает, признают книготорговцы и издатели. Восстановление спроса, по их мнению, займет от полугода до трех лет», - отмечается в публикации.
Восстановление продаж в июне шло медленно и составляло порядка 10–15%. На начало июля 40% книжных магазинов остаются закрытыми, на рынке книг продолжается падение.
Предполагается, что причина низкого спроса заключается в низком трафике торговых центров.
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