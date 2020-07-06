РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали вещи для нуждающихся семей Тверской области, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительная лавка «На Благо» Георгиевского сестричества милосердия в Подольске продолжает свою работу, и мы вновь отправляем грузовые машины с вещами в регионы. Так, мы загрузили большую машину наших постоянных добрых помощников Татьяны и Валерия», - говорится в сообщении.

Волонтеры регулярно отвозят и раздают вещи для семей в деревнях Тверской области, а также жителям одного из общежитий Твери.

С 1 июля по пятницам лавка «На Благо» возобновила свою работу по выдаче вещей нуждающимся людям, она работает с 9:30 до 11:00.