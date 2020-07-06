РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило более 2,1 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 2 150 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 29 уголовных дел, 23 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 148 ДТП, из них четыре – с пострадавшими.