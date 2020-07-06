РИАМО - 6 июл. Клиентские офисы МособлЕИРЦ возобновили очное обслуживание жителей Подмосковья, в офисах будут соблюдать необходимые санитарные меры, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Для обеспечения необходимых мер предосторожности и качественной санитарной обработки в офисах был увеличен обеденный перерыв и введены 15-минутные технологические перерывы»,- говорится в сообщении.

В офисах действует масочно-перчаточный режим, проводится регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, дверных ручек и мебели, действует ограничение количества посетителей для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, предусмотрен ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников (измерение температуры, регулярное тестирование),организована регулярная (каждые два часа) санобработка и проветривание помещений.

С адресами и графиком работы офисов можно ознакомиться на главной странице сайта компании.

В МособлЕИРЦ просят жителей соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также, по возможности, отдавать предпочтение дистанционным сервисам.

Клиенты компании могут передать показания приборов учета прямо из дома и без комиссии оплатить ЖКУ через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ.

Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ: 8 496 245 15 99.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.