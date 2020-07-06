РИАМО - 6 июл. Клиентские офисы МособлЕИРЦ возобновили очное обслуживание жителей Подмосковья, в офисах будут соблюдать необходимые санитарные меры, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В офисах действует масочно-перчаточный режим, проводится регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, дверных ручек и мебели, действует ограничение количества посетителей для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, предусмотрен ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников (измерение температуры, регулярное тестирование),организована регулярная (каждые два часа) санобработка и проветривание помещений.
С адресами и графиком работы офисов можно ознакомиться на главной странице сайта компании.
В МособлЕИРЦ просят жителей соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также, по возможности, отдавать предпочтение дистанционным сервисам.
Клиенты компании могут передать показания приборов учета прямо из дома и без комиссии оплатить ЖКУ через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ.
Получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону контактного центра МосОблЕИРЦ: 8 496 245 15 99.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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