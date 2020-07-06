РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. В Московской области с понедельника планируют снять режим дежурных групп в детских садах, они начинают работу в штатном режиме по летнему распорядку, в городском округе Щелково все детские сады готовы к открытию, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «Вконтакте».

Чтобы отдать ребенка в сад, идти за справкой о состоянии здоровья не нужно: ее выдаст медик в детском саду после осмотра.

«Особое внимание обращалось на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Во всех детских садах установлены рециркуляторы воздуха для обеззараживания помещений. В наличии антисептики при входе в здание. Проведена дезинфекция и очистка систем вентиляции», - говорится в сообщении.

Детские сады откроются в соответствии с принятым стандартом по регулярной уборке и дезинфекции. В течение всего дня будет измерятся температура у детей и сотрудников. Все педагоги пройдут тестирование на Covid-19. Кроме того, будет соблюдаться масочный режим для родителей и педагогов.