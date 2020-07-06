РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Спортсмены подольской команды «PODOLSK WORKOUT» провели первую открытую тренировку по воркауту на Беляевском пляже, сообщается в группе «Федерация воздушно-силовой атлетики Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 5 июня на Беляевском пляже состоялась первая открытая тренировка по воркауту в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Во время тренировки были соблюдены все меры безопасности, установленные на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Запуск проекта получился немноголюдным, но продуктивным. Всех желающих ждут на следующей тренировке 12 июля. Место и время будет опубликовано в ближайшее время.

Проект «Спорт в каждый двор» реализуется в рамках проекта «Прорыв к здоровью» и направлен на привлечение внимания населения к занятиям физической культурой на уличных спортивных площадках.