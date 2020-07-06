РИАМО - 6 июл. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию Дмитровского путепровода в Тимирязевском районе Северного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Речь идет об эстакаде через Октябрьскую железную дорогу длиной порядка 312 метров и прилегающих съездах в районе платформы Петровско-Разумовская.

«К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, что позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. График проверок объекта будет утвержден после получения извещения о начале строительства», - сказал председатель комитета Олег Антосенко.

Путепровод построили в 1965 году. С тех пор серьезной реконструкции на объекте не было.

Разрешение актуально до апреля 2023 года.