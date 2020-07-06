РИАМО - 6 июл. В полицию 5 июля в 13:08 обратилась директор компании в Москве, она рассказала правоохранителям о краже курток и пуховиков из складского помещения по адресу: Советская улица, доме 80, строение 1, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 17.03.2020 года по 05.07.2020 года в точно не установленное время, неизвестный, отжав заднюю стенку складского помещения по указанному адресу, совершил кражу товара (куртки и пуховики)», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 6,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.