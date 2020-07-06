РИАМО - 6 июл. Порядка 240 ученых из 32 стран требуют от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать, что коронавирус может передаваться по воздуху, мельчайшие частицы в воздухе распространяют вирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В последние пару месяцев мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами. По этому вопросу идут серьезные споры», — говорится в обращении.

Ученые считают, что Covid-19 распространяется с помощью задерживающихся в помещениях частиц воздуха. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

Обращение к ВОЗ опубликуют в научном журнале. Если передачу вируса по воздуху подтвердят, то для снижения распространения инфекции могут ввести новые ограничительные меры: ношение масок в помещениях при соблюдении дистанции, использование ультрафиолетовых ламп и специальные маски для медицинских работников.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.