РИАМО - 6 июл. Студент стал жертвой разбойного нападения в Басманном районе, в воскресенье, 5 июля, в 09:55 в службу «02» поступило сообщение о нападении около станции метро «Чистые пруды», сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 09:45 у дома 1 по Чистопрудному бульвару неизвестный подошел к <...> студенту 2001 года рождения, приставив к его шее нож, потребовал отдать денежные средства, но ничего не похитил и скрылся»,- сказал собеседник агентства.

Потерпевший обратился в медицинское учреждение с осаднением области шеи. Ему оказали помощь и отпустили.

В 11:30 рядом с местом преступления сотрудники ОУР ОМВД задержали арматурщика, которого изобличили в совершении данного преступления. У него изъяли нож.