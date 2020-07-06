РИАМО - 6 июл. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и их коллеги из УМВД России по городскому округу Электросталь задержали участников группы, которых подозревают в кражах из жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, злоумышленники через окно незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Спортивная городского округа Электросталь, откуда похитили ювелирные украшения, часы, коллекцию монет и денежные средства», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии по местам проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния. Ими оказались четверо ранее неоднократно судимых местных жителей в возрасте от 34 до 38 лет. В ходе проведения обысков в их квартирах обнаружены и изъяты: мобильные телефоны, ножи, медали, шубы, коллекционные монеты, фотоаппарат и пластиковые карты», – отметила Петрова.

Она добавила, что есть основания полагать, что задержанные причастны к совершению еще одной кражи в Электростали, а также двух краж в городском округе Павловский Посад. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Троих подозреваемых заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.