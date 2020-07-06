РИАМО - 6 июл. В многоквартирных домах Москвы возобновляются работы по капитальному ремонту, в марте они были приостановлен из-за коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. Он продлится примерно 10 дней. Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

До конца года будут завершены работы по ремонту систем внутридомового газоснабжения и замене лифтов. Проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год.

«Графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей», — добавил Бирюков.