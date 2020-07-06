РИАМО - 6 июл. В городском округе Балашиха ночью в понедельник загорелось производственно-складское помещение, из-за пожара эвакуировали 200 человек. сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 02:33 06 июля 2020 года от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Балашихинского МПСГ поступило сообщение о задымлении в производственно-складском помещении по адресу: городской округ Балашиха, 1-й Липовый переулок, дом 4», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарных был задымлен ангар, обнаружено два очага горения на площади 30 и 40 квадратных метров.

«В 03:57 – локализация пожара на площади 70 квадратных метров. В 04:03 – ликвидация открытого горения. В 06:25 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 200 человек.