РИАМО - 6 июл. В Солнечногорске из магазина «Леруа Мерлен» сотрудники службы безопасности эвакуировали 300 человек из-за угрозы взрыва, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:10 5 июля 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении бесхозной сумки в районе камеры хранения в магазине «Леруа Мерлен», - говорится в сообщении.

При проверке обнаруженной сумки кинологическим расчетом ОМВД городского округа Солнечногорск взрывоопасных веществ не обнаружено.