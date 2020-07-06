РИАМО - 6 июл. Социальные учреждения столицы подготовили обширную праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, москвичей ждут различные мастер-классы, экскурсии и концерты в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она добавила, что День семьи, любви и верности становится с каждым годом все популярнее среди москвичей. Многие молодожены выбирают именно этот день для регистрации брака.
Московские дворцы и центры творчества подготовили онлайн-концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы, флешмобы и многое другое.
Дом детского творчества на Таганке приглашает сделать открытку для семейного альбома на мастер-классе «Вместе дружная семья» в 11:00. А в 12:00 на занятии «Семья — источник вдохновения» расскажут об истории праздника и происхождения слова «семья». Биографические заметки и фотографии из семейных архивов известных прозаиков и поэтов представят в 13:00 на вебинаре «Своей семье я благодарен».
Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» предлагает в 11:00 познакомиться с искусством монотипии на мастер-классе «Летний пейзаж на берегу реки». А в 12:00 пройдет занятие по оригами — на нем с помощью бумаги и ножниц сделают лебедя.
На онлайн-площадках Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в 12:00 опубликуют интерактивный дайджест об истории и традициях праздника. В 16:00 стартует интеллектуальная викторина «Моя семья» и квиз «7Я», посвященный семейным традициям.
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