РИАМО - 6 июл. Социальные учреждения столицы подготовили обширную праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности, москвичей ждут различные мастер-классы, экскурсии и концерты в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Также к этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи — это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что День семьи, любви и верности становится с каждым годом все популярнее среди москвичей. Многие молодожены выбирают именно этот день для регистрации брака.

Московские дворцы и центры творчества подготовили онлайн-концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы, флешмобы и многое другое.

Дом детского творчества на Таганке приглашает сделать открытку для семейного альбома на мастер-классе «Вместе дружная семья» в 11:00. А в 12:00 на занятии «Семья — источник вдохновения» расскажут об истории праздника и происхождения слова «семья». Биографические заметки и фотографии из семейных архивов известных прозаиков и поэтов представят в 13:00 на вебинаре «Своей семье я благодарен».

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» предлагает в 11:00 познакомиться с искусством монотипии на мастер-классе «Летний пейзаж на берегу реки». А в 12:00 пройдет занятие по оригами — на нем с помощью бумаги и ножниц сделают лебедя.

На онлайн-площадках Московского дворца пионеров на Воробьевых горах в 12:00 опубликуют интерактивный дайджест об истории и традициях праздника. В 16:00 стартует интеллектуальная викторина «Моя семья» и квиз «7Я», посвященный семейным традициям.