РИАМО - 6 июл. В городском округе Истра в микрорайоне Восточный загорелась крыша жилого дома, инцидент произошел по адресу: проспект Белоборода, дом 9, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



«В результате пожара погибших и пострадавших нет; эвакуировано 48 человек, из них 15 детей», - говорится в сообщении.



На момент прибытия пожарных площадь возгорания крыши составляла 30 квадратных метров.



В 12:48 пожарные локализовали возгорание на площади в 35 квадратных метров. В 13:10 удалост ликвидировать открытое горения, а в 14:02 — ликвидировать последствия пожара.