РИАМО - 6 июл. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, а у порядка 60% москвичей выработался иммунитет к Covid-19.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции. Это не касается больших городов.

«Если у вас уже выжжена трава, то выгоревшие территории нельзя снова зажечь. Знаете, как пожарные борются с огнем? Они берут и выжигают впереди полосу, чтобы пожар остановился. Эта полоса — и есть наш буферный иммунитет», - сказал Волчков.

С начала пандемии в столице зафиксировали свыше 224 тысяч случаев инфицирования. За весь период выздоровели свыше 150 тысяч человек. В столице, согласно официальным исследованиям, зафиксировано 20% людей с антителами к коронавирусу.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3926 человек с Covid-19.