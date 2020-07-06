РИАМО - 6 июл. На потрале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-экскурсия, пользователи могут посетить музей-усадьбу «Кусково», на портале появилось экскурсионного маршрута со всеми достопримечательностями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На протяжении нескольких столетий усадьба принадлежала представителям графского рода Шереметевых. В усадьбе часто бывала Екатерина II и другие высокопоставленные гости, здесь проводили приемы и любовались произведениями искусства. Сегодня прогуляться по этому парку могут все желающие», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

Экскурсия начинается с кухонного флигеля Шереметевых. В нем располагались русская и французская кухни, скатертная и хлебная, кондитерский цех и кофейная. Несмотря на то что это хозяйственная постройка, она выполнена в едином стиле со всем ансамблем усадьбы. При этом здание неслучайно стоит отдельно от всего комплекса: кухня была пожароопасным местом.

После этого маршрут приводит в расположенную неподалеку церковь. Она была построена в 1737–1739 годах в стиле аннинского барокко и стала одним из первых зданий в усадьбе. При этом колокольня рядом с церковью является одной из самых поздних построек комплекса.

Следующей точкой станет дворец, или «большой дом», как его называли в XVIII веке. Он построен из дерева и камня, имеет парадный этаж и антресоли. К парадному входу дворца ведет центральный марш белокаменной лестницы и пологие пандусы — для въезда карет.