РИАМО - 6 июл. На потрале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-экскурсия, пользователи могут посетить музей-усадьбу «Кусково», на портале появилось экскурсионного маршрута со всеми достопримечательностями, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Экскурсия начинается с кухонного флигеля Шереметевых. В нем располагались русская и французская кухни, скатертная и хлебная, кондитерский цех и кофейная. Несмотря на то что это хозяйственная постройка, она выполнена в едином стиле со всем ансамблем усадьбы. При этом здание неслучайно стоит отдельно от всего комплекса: кухня была пожароопасным местом.
После этого маршрут приводит в расположенную неподалеку церковь. Она была построена в 1737–1739 годах в стиле аннинского барокко и стала одним из первых зданий в усадьбе. При этом колокольня рядом с церковью является одной из самых поздних построек комплекса.
Следующей точкой станет дворец, или «большой дом», как его называли в XVIII веке. Он построен из дерева и камня, имеет парадный этаж и антресоли. К парадному входу дворца ведет центральный марш белокаменной лестницы и пологие пандусы — для въезда карет.
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