РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июл. В Домодедове за сутки выявили еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировано 1758 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 287 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 59 053 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 947 человек. Выздоровели и выписались 38 347 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1758 (+12)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает «горячая» линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также доступен сайт с информацией о пандемии — covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3926 человек с Covid-19.