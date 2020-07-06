РИАМО - 6 июл. Систему маркировки лекарств ввели фармацевтические заводу столицы, благодаря этому пациенты смогут отследить происхождение лекарственного препарата и быть уверенными в его качестве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С начала этого года московская фармацевтическая отрасль, в которой работают 15 крупных и средних предприятий, демонстрирует существенный рост. С января по апрель фармзаводы произвели и реализовали лекарств и медицинских материалов на 54 миллиарда рублей, что на 52 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Маркировка лекарств необходима для передачи данных о движении лекарственных препаратов - ввод лекарств в оборот, их перемещение от производителя к поставщику и далее в аптеку, временный вывод из обращения и другие операции.

«Производители, дистрибьюторы и аптечные сети смогут оптимизировать процесс закупок, организации здравоохранения — повысить эффективность лекарственного обеспечения населения», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

С момента запуска системы завод «Сервье» произвел уже более миллиона промаркированных упаковок, большую часть из которых составляют препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Московский эндокринный завод приступил к внедрению системы обязательной маркировки еще в сентябре 2019 года.