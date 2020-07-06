РИАМО - 6 июл. Московская область заняла восьмое место в рейтинге регионов РФ по доходам населения, в регионе один из самых низких уровней бедности в России, передает РИА Новости.

В среднем по стране доля граждан, живущих за чертой бедности, превысила отметку в 12%.

«Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва», - говорится в сообщении.

В Подмосковье отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,08, а в Москве — 2,40. Доля населения за чертой бедности в 2019 году в Московской области равна 7,3%, а в Москве — 6,6%.

Кроме того, по итогам прошлого года доля населения за чертой крайней бедности в Подмосковье составила 0,8%. Такой же показатель зафиксирован в столице.

Согласно данным исследования, в 11 регионах России в 2019 году доля россиян, живущих за чертой бедности, заметно выросла.