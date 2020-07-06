РИАМО - 6 июл. Сайт проекта #Москвастобой теперь доступен и для англоговорящих пользователей, они смогут узнать Москву, посмотреть выставки и культурные программы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Сайт проекта с момента его открытия посетили около миллиона раз. Всего там опубликовано больше 500 видеоматериалов: онлайн-экскурсии, мастер-классы, лекции, театральные постановки и зарисовки и многое другое. Несколько десятков экскурсий от государственных и московских музеев уже доступны на английском языке», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для зарубежных посетителей переведены онлайн-туры восьми ведущих площадок Москвы, субтитры есть более чем в 50 онлайн-экскурсиях. Эта коллекция будет постепенно дополняться, в скором времени появятся видеотуры о знаковых местах мегаполиса и о столичной подземке.

Некоторые экскурсии переведены на английский, например, экскурсия по экспозиции «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» от Третьяковской галереи и обзорная экскурсия по Московскому зоопарку.

Для англоговорящих пользователей доступны записи постановок Большого Московского государственного цирка и подборки оперных произведений от Российского общества друзей Зальцбургского фестиваля.

Появилась иностранная версия проекта «Москвичи», где люди рассказывают о своей профессии и делятся личными историями.

В проекте #Москвастобой участвуют более 50 образовательных площадок, которые записали более 120 онлайн-экскурсий.

За время проекта были записаны интервью с известными людьми, среди них актриса Ингеборга Дапкунайте, ресторатор Борис Зарьков, художница Айдан Салахова, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и продюсер Александр Стриженов.

В соцсети TikTok на странице проекта опубликовано более 100 видео, их посмотрели более 13 миллионов раз.