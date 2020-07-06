РИАМО - 6 июл. В Москве за сутки скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, говорится в сообщении оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Специалисты просят при недомоганиях вызывать на дом врача, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем окружающих.

С начала пандемии в столице зафиксировано более 224 тысяч случаев инфицирования. За весь период выздоровели свыше 150 тысяч человек.

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6 ИЮЛЯ

- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. За весь период пандемии в городе умерли 3926 человек с Covid-19.