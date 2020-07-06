РИАМО - 6 июл. Жителей Москвы и Московской области в понедельник ждет жаркая погода без осадков, температура воздуха может достигать 30 градусов, сообщается на сайте «Метеобюро».

«Формирование погодных условий в регионе предстоящим днем будет проходить под натиском гребня антициклона с юго-запада», - говорится в сообщении.

В Москве столбик термометра будет колебаться от +28 градусов до +30. В Подмосковье температура воздуха будет от +25 до +30. Юго-западный ветер будет развивать скорость от 5 до 10 метров в секунду.

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