Официальный портал правительства Московской области стал доступен пользователям в обновленном дизайне. Интерфейс сайта стал более отзывчивым, элементы - яркими и заметными, а структура меню и навигация по сайту - понятной для каждого читателя. Кроме этого, по-новому сверстанный mosreg.ru теперь загружается гораздо быстрее.
Большое обновление
По словам главного редактора mosreg.ru Максима Шарапова, для того, чтобы провести редизайн портала, разработчики проанализировали запросы читателей и определили наиболее востребованные разделы и материалы. «Благодаря этому сайт приобрел не только свежий и современный вид, но и стал более функциональным», - отметил Шарапов.
Одним из ключевых нововведений стал блок «Истории» на главной странице сайта. Это уникальное решение для официального ресурса органа государственной власти – современный формат предоставления важной информации в виде ярких карточек с небольшим текстом и ссылками на полные материалы, интерактивные карты, сайты учреждений.
Кроме того, на главной странице портала подмосковного правительства можно найти ключевые и самые обсуждаемые новости региона, на заметное место вынесен блок «Спецпроекты». «Редакция работает над полезными и важными для жителей Московской области спецпроектами, когда на одной странице собирается самая необходимая и важная информация по конкретной теме. В настоящее время у нас запущены спецпроекты «Туризм в Подмосковье», «Транспортные льготы», «Система обращения с отходами в Подмосковье» и другие. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена», - сказал Максим Шарапов.
Блоки информации на главной странице расположили в зависимости от популярности – наиболее востребованные читателями разделы располагаются выше других.
Главная страница также пополнилась блоками с интерактивными опросами и достижениями Московской области. Кроме того, прямо с mosreg.ru можно в пару кликов попасть на региональный портал госуслуг, «Добродел», сайты областных министерств и ведомств, муниципальных администраций, подмосковных СМИ.
Он напомнил, что информация на официальном портале подается не только в виде новостей и текстов. Активно развивается направление видеоконтента, инфографики, создание интерактивных карт и сервисов.
В формате сторис
Помимо сайта mosreg.ru, обновился дизайн 14 городских порталов Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Горпорталы знакомят с важными новостями жителей Балашихи, Подольска, Королева, Люберец, Мытищ и других крупных муниципальных образований Подмосковья.
«После обновления дизайн городских порталов стал лаконичным и масштабируемым. Вся сеть горпорталов объединена одной главной цветовой темой, однако каждый сайт отличается индивидуальными цветовыми акцентами», - рассказал Шарапов, который также является главредом РИАМО.
По его словам, информационное наполнение горпорталов стало более насыщенным. Блок справочных сведений пополнился афишей местных кинотеатров, также появилась рубрика «Истории».
«Истории» - это короткие, быстрые, динамичные публикации, аналогичные сторис в Instagram. Материалы адаптированы под просмотр с мобильных устройств и стационарных компьютеров. С помощью формата сторис пользователь может увидеть короткий дайджест интересного инфоповода, перейти к полному тексту важного материала или к проекту, который ранее не заметил на сайте», - пояснил Шарапов.
Изменения коснулись и технической стороны - значительно ускорилась работа городских порталов, сократилось время загрузки страниц. Для удобства читателей было перегруппировано основное меню и блоки на главной странице. Чтобы поиск новостей был быстрым и комфортным, разработчики развернули поисковую строку.
Новое на РИАМО
Шарапов рассказал также и об изменениях, которые в последнее время произошли на сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).
Так, в частности, РИАМО, которое по итогам I квартала 2020 года стало самым цитируемым подмосковным СМИ (по данным «Медиалогии»), внедрило несколько современных форматов предоставления информации. Это и уже упоминавшиеся сторис, анимированные видео, материалы в формате «карточек» – упрощенный вид инфографики.
В настоящее время РИАМО выпускает несколько видов «карточек»:
- чек-лист – основные тезисы с масштабных мероприятий, крупных интервью и тд. Они помогают читателям, у которым нет времени на чтение полноценной статьи, узнать только самое важное, что произошло;
- познавательные карточки – коротко и понятно объясняют о привычных нам явлениях;
- полезные карточки – их основная цель – понятно показать актуальную и подчас трудную для восприятия информацию.
Еще один новый формат, который оценили читатели РИАМО, – скринкасты. Это небольшие видео, в которых редакция РИАМО отвечает на важные для читателей вопросы в воображаемом мессенджере. Найти скринкасты можно в аккаунтах агентства в социальных сетях.
Суммарная ежемесячная аудитория РИАМО и его спецпроектов превышает 5 миллионов уникальных пользователей. Кроме головного сайта riamo.ru в состав агентства входят 14 городских порталов в крупнейших городах Подмосковья, спецпроекты «Путь-дорога» и «Корзинка», сеть информационных экранов, пресс-центр в Москве. По итогам I квартала 2020 года РИАМО стало самым цитируемых СМИ в Подмосковье по данным компании «Медиалогия».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии