РИАМО - 5 июл. На станциях Московских центральных диаметров раздадут 30 тысяч листовок и разместят 300 плакатов о правилах бесплатной пересадки на метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Любой пассажир, оплативший проезд по тарифу «Кошелек» карты «Тройка», может осуществить бесплатную пересадку с МЦД на метро и МЦК в течение 90 минут с момента валидации на вход. В ближайшее время на станциях МЦД будут размещены 300 плакатов и розданы 30 тысяч листовок, напоминающие пассажирам правила бесплатной пересадки», — отмечается в материале.

На листовках будет напечатана действующая схема метро с обозначениями пересадочных станций. Бесплатные пересадки позволяют пассажирам экономить до 75% расходов за одну поездку.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно возможна с 20 станций МЦД-1 и МЦД-2.

Дептранс напоминает, что при выходе со станции МЦД также необходимо приложить транспортную карту к валидатору или турникету. Без валидации бесплатная пересадка будет невозможна.

Пользователи карты «Тройка» могут участвовать в программе лояльность «Город» и накапливать бонусы. В программе учувствуют более 700 тысяч человек и около шести тысяч торговых точек в Московском регионе.

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