РИАМО - 5 июл. Видео со съемок обращения президента России Владимира Путина к россиянам опубликовали в Instagram, запись проходила в специальном белом павильоне, сообщает Газета.ru.

«Обращение президента снималось в специальном белом павильоне, установленном у памятника погибшим солдатам под Ржевом», — отмечается в материале.

Видео опубликовано на странице телеведущего Павла Зарубина.

Глава страны обращался к гражданам перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля.